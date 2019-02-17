غارات جوية للتحالف تدك تعزيزات للحوثيين في جبهة نهم شرقي صنعاء

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:06 صباحًا, 18 فبراير 2019 م المناطق - واس شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات على تحركات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضحت مصادر ميدانية بحسب موقع / سبتمبر/ التابع للجيش اليمني، أن الغارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في منطقة حريب بنهم، كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها.

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