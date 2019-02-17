إصابة 19 فلسطينيا وجندي إسرائيلي في مظاهرات ليلية بغزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 19 فلسطينيا وجندي إسرائيلي، الأحد، في تجدد المظاهرات الليلية شرق جباليا شمالي قطاع غزة.



وقال الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، إن 19 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة خلال مشاركتهم في مظاهرة شرق جباليا، مؤكدا أن أحدهم أصيب في رأسه وحالته حرجة.



وأكد شهود عيان لـ"العين الإخبارية" أن عشرات الشباب تظاهروا ضمن فعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية لشمال قطاع غزة، وأشعلوا إطارات سيارات وألقوا ألعابا نارية وأضواء ليزر تجاه تمركز قوات الاحتلال.



وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال استهدفت المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى لإصابات في صفوفهم.



من جهته أعلن أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إصابة جندي إسرائيلي بجروح قرب قطاع غزة.



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وفي تطور لاحق قصفت قوات الاحتلال موقعا في بيت حانون شمال قطاع غزة بقذيفة مدفعية، ما تسبب بوقوع أضرار في المكان.



واستأنف النشطاء الفلسطينيون، في العاشر من شهر فبراير الجاري، مظاهراتهم الليلية قرب الشريط الحدودي مع إسرائيل شرق قطاع غزة، وجددوا فعاليات ما يسمى بـ"الإرباك الليلي"، التي توقفت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في ضوء تفاهمات التهدئة.



وأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن وحدة الإرباك الليلي بدأت فعالياتها على الحدود الشمالية لغزة.



وتوقفت فعاليات المظاهرات الليلية ضمن حالة التهدئة التي شهدتها فعاليات مسيرة العودة مطلع نوفمبر الماضي، في ضوء تفاهمات غير مباشرة بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية وإسرائيل شريطة تخفيف الحصار، والتوقف عن استهداف المتظاهرين.



وتؤكد الفصائل الفلسطينية أن إسرائيل لم تلتزم بهذه التفاهمات التي أسفرت عن تهدئة بين الجانبين.

