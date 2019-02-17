إطلاق سراح التونسيين المختطفين في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت مصادر أمنية في مديرية أمن الزاوية الليبية ، الأحد، إطلاق سراح المواطنين التونسيين الذين تم اختطافهم بالمدينة الواقعة غرب البلاد.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، فضلت عدم ذكر أسمائها، إنه تم التواصل مع الجهات المعنية في ليبيا كي تسلم السلطات التونسية مواطنيها الذين تم إطلاق سراحهم بعد تدخل قوة أمنية من مديرية أمن الزاوية لتحريرهم.

من ناحية أخرى، قال مصطفى عبدالكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان لـ"العين الإخبارية"، إن الحالة الصحية للمختطفين مستقرة وجيدة، ولم يتعرضوا للتعذيب أو الاعتداء، مشيرا إلى أنهم الآن بصدد العودة إلى تونس بعد استكمال الإجراءات الأمنية مع مديرية الأمن بمدينة الزاوية الليبية.

وكان المختطفون يعملون في مصفاة النفط بالمدينة، وهم من محافظة صفاقس التونسية (جنوب شرق).

وأضاف عبدالكبير أن القنصلية التونسية في طرابلس تدخلت بعد ظهر الأحد، بمساعدة أطراف ليبية من أجل إقناع المسلحين لإخلاء سبيلهم.





كان المختطفون وجهوا رسالة إلى الحكومة التونسية، تطالبها بالتدخل لإطلاق سراحهم، من خلال عملية تبادل مع أحد الليبيين في السجون التونسية.



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ووجه المختطفون التونسيون هذه الرسالة، عبر فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي يوم الأحد 17 فبراير/شباط الجاري.

وكانت وزارة الخارجية التونسية، أعلنت اختطاف 14 تونسيا من جانب مجموعة مسلحة الخميس الماضي، وذلك على مشارف مدينة الزاوية شمال غربي ليبيا.

والمختطفون هم عمال تونسيون يعملون في العاصمة الليبية طرابلس في قطاعات مهنية مختلفة.

وفقدت تونس الاتصال بصحفيين ذهبا إلى ليبيا منذ 8 سبتمبر/أيلول 2014، وهما: سفيان الشورابي ونذير القطاري، إثر اختطافهما من قبل جماعات إرهابية في منطقة أجدابيا جنوب مدينة بنغازي الليبية.