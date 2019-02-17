شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسيطر على مديرية الحشاء بالضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

أعلن الجيش اليمني، فرض سيطرته الكاملة على مديرية الحشاء غربي محافظة الضالع جنوب اليمن، بعد أيام من المعارك ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني «إن استكمال السيطرة على المديرية واستعادة المناطق التي تمركزت فيها الميليشيا الحوثية مؤخرًا، جاء عقب معارك اليوم (الأحد)، وتحرير الجيش لسوق الطاحون، وقلعة يراخ، منطقة المطاوسة، ومنطقة حوشب، آخر مواقع تمركز الميليشيا جنوبي المديرية، حيث أسفرت المعارك عن مقتل 20 من مسلحي الحوثي بينهم القيادي الميداني المدعو: أبو حيدر المداني، وجرح 15 آخرين، بالإضافة تدمير مدرعة وطقمين تابعة لها».