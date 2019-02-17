مفارقات طريفة لـ"كارثة" البريكست في بريطانيا

والكثير من البريطانيين يشعرون أنهم يعيشون الحالتين معا في نفس الوقت، في توقيت تبحر فيه بلادهم للخروج من الاتحاد الأوروبي.
فقد منحت الحكومة عقدا لشحن لوازم الطوارئ إلى شركة ليس لديها سفن لتقوم بالشحن عليها.
كما تعهدت الحكومة باستبدال جوازات السفر الأوروبية عنابية اللون بجوازات سفر بريطانية زرقاء "تدعو إلى الفخر"، والمفارقة أنها منحت العقد لشركة فرنسية - هولندية، وليس شركة محلية.
ووعدت حكومة تيريزا ماي بإبرام صفقات تجارية مع 73 دولة بحلول نهاية مارس، لكن بعد مرور عامين لم يحدث ذلك سوى مع دول قليلة (من ضمنها جزر فارو)، بحسب وكالة "اسوشيتد برس".
ويتفق الكثير من المواطنين في المملكة المتحدة على أن تعامل الحكومة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) كان كارثيا. ولسوء الحظ، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن تتفق عليه هذه الأمة المقسمة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.