ساعد على تجنيد مئات الأجانب.. مَن "صوت داعش" الأبرز؟

مصراوي - كتبت - هدى الشيمي
منذ أكثر من أربعة أعوام ونصف، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من الجميع مساعدته على التعرف على رواي أحد أشهر مقاطع الفيديو التي نشرها تنظيم داعش، والذي يظهر فيه أسرى من الجنود السوريين يحفرون مقابرهم بأيديهم، ثم يُطلق النار على رؤوسهم. كان الراوي يتحدث اللغة الانجليزية بلكنة أمريكا الشمالية، وأدى دور الراوي في عدد لا يُحصى من مقاطع الفيديو الأخرى، وكذلك عمل في البث الإذاعي الخاص بالتنظيم الجهادي.
وبعد سنوات، تم الكشف عن هوية راوي داعش، الذي يُدعى محمد خليفة (35 عامًا)، وتمكنت قوات سوريا...
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