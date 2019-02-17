إصابة إمرأة بصدمة عصبية بسبب "كلاب شاردة" في صور

أفادت معلومات صحافية ان سبعة كلاب شاردة هاجمت هذا المساء امرأة وعددا من الأولاد في حي الغدير في مدينة صور، ما أدى لإصابة المرأة بصدمة عصبية ونقلها الى المستشفى من قبل عناصر الصليب الأحمر. وتشير المعلومات الى أن الهجوم لم يؤد الى أضرار بسبب التدخل السريع لشبان من الحي عملوا على إبعاد الكلاب.
وفي سياق متابعة ظاهرة الكلاب الشاردة في المدينة أكد رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق أن هناك فريقا من عمال البلدية "يترصد الكلاب الشاردة من أجل القضاء عليها، وسلامة المواطنين لها الأولوية دائما".
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