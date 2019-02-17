علوش: نأمل مكافحة الفساد على الرغم من أن العقلية التي تحكم هي نفسها

رأى القيادي في تيار "المستقبل" ​مصطفى علوش​ أن الوضع في ​لبنان​ لناحية مكافحة السفاد لا يبشر بالخير ولكن هذا لا يعني ان نيأس لاننا إن كنا نملك رؤية سوداوية فلا بد لنا ان نغادر لبنان، مشيرا الى أننا "في كل مرة نعطي أملا جديدا على الرغم من أن العقلية التي تحكم هي نفسها والتركيبة ذاتها، مشددا على أن "تركيبة ​الفساد​ في لبنان هي تركيبة اجتماعية سياسية يتداخل فيها طبيعة ​الاقتصاد​".

واضاف في حديث تلفزيوني: "الحريرية السياسية طرحت باجتهاد ​رفيق الحريري​ الذي كان مشروعه توسعة الاقتصاد وفتح الباب امام الجميع للمشاركة بالاقتصاد، ولكن كل المحاولات التي حاول رفيق الحريري القيام بها كانت تشهد تداخلات من الاحتلال السوري لاعادة توزيع الامور على من يهمهم أمرهم بالاضافة الى ان كل المحاولات الاصلاحية اجهضت، وكانت تواجه من نظام الوصاية والعقول الصغيرة الطائفية في لبنان".

واشار الى أن المواطن الذي ينتقد الفساد يستفيد من كل فرصة تأتي إليه. وقال علوش: "يتحدثون عن ​حزب الله​ على انه منظمة سرية لانه مقاومة، وانا لا اتفهم كيف تريد منظمة سرية الدخول الى الدولة، ونحن نتفهم وضع الحزب الذي يريد ان يكون منظمة سرية ولكن لا افهم كيف ان منظومة تدافع عن بلدي تخرج عن سلطة الدولة بالكامل".