الصايغ: نثني على توجه وزيرة الداخلية لفتح نقاش جدي حول الزواج المدني الاختياري

أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "أننا نثني على توجه وزيرة الداخلية ريّا الحسن لفتح نقاش جدي مع الجميع حول ​الزواج المدني​ الاختياري، داعين إلى الانفتاح على هذا الطرح ومناقشة أبعاده وشروطه بموضوعية، بعيداً عن المزايدات والعصبيات ، إذ نرى فيه مدخلاً إلى مزيد من التفاعل الإيجابي بين مختلف مكونات المجتمع ال​لبنان​ي، يساعد في التخفيف من حدة التنافر السياسي الطائفي . مع الإشارة إلى وجود آلاف اللبنانيين الذين يعقدون مثل هذا الزواج في قبرص وغيرها، ويتم تسجيل العقد قانوناً في لبنان، فلماذا نعترف به خارجاً، ونرفضه في الداخل؟".

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