أكد النائب أسامة سعد أن "سياسات الحكومة مستمرة من خلال قراءة البيان الوزاري والذي أضاف ديناً جديداً ومشاريع جديدة تحت عنوان "سيدر" ما يتسدعي أخذ موقف داخل البرلمان وخارجه"، مشيراً إلى أنه "كان هنالك اليوم نوع من الإحتجاج على وضعنا الحالي".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "موقفي في البرلمان والموقف الذي أخذه المواطنون في الشارع هو إدانة سياسية تجاه تصرفات السلطة لأنها هي المسؤولة عن كل ما كان يحصل"، معتبراً أن "موقفي الذي أخذته والذي سأستمر به هدفه الوصول إلى حالة وطنية في مواجهة الحالة الطائفية والمذهبية المخالفة للدستور والراعية للفساد".
ورأى سعد أنه "من الواضح أن قرارات الحكومة تستهدف الفئات الشعبية من موضوع الضمان الإجتماعي والتقاعد وسلسلة الرتب والرواتب، فضلاً عن الحقوق المسلوبة مثل الإسكان والتعليم المجاني والمسكن للشباب والبطاقة الصحية والكهرباء والمياه".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد: من الواضح أن قرارات الحكومة تستهدف الفئات الشعبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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