الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي بانفجار عبوة على حدود غزة

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، أنه "جرت في الساعة الأخيرة أعمال شغب عنيفة في شمال ​قطاع غزة​ قام خلالها عشرات الفلسطينين بإشعال الإطارات والقاء عبوات ناسفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي والسياج الأمني حيث أصيب جندي بجروح نتيجة إلقاء ​عبوة ناسفة​ باتجاهه"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجندي المصاب وتتم معالجته في المستشفى".

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