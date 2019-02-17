التصريح بدفن أقدم سجين في مصر.. وعائلته تستعد لمراسم الجنازة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

صرحت النيابة العامة في مركز أخميم بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، اليوم الأحد، بدفن جثة كمال ثابت عبدالمجيد المعروف إعلاميًا بـ"أقدم سجين في مصر"، والذي لقي مصرعه، فجر اليوم، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية وضيق في التنفس نتيجة تدخينه الشيشة، أثناء تلقيه العلاج في مستشفى سوهاج الجامعي.

وتستعد عائلته "آل نصر" بقرية الديابات التابعة لمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، لمراسم الجنازة واستقبال العزاء من أهالي القرية والقرى والمجاورة، عقب استلام جثته من مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، عقب تصريح النيابة العامة بدفنها.

يذكر أن ثابت 66 سنة، المعروف بأقدم سجين في مصر، شمله العفو الرئاسي في بداية شهر ديسمبر الماضي، وخرج من غيابات السجن الحالكة بعد قضائه مدة 45 عامًا بين جدرانها قبل انتهاء جملة عقوبته التي بلغت 65 عامًا في قضايا قتل عمد وشروع في قتل، والتي بدأ في تنفيذها عام 1973.