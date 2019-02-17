إصابة جندي اسرائيلي على حدود غزة.. ومدفعية الاحتلال ترد بالقصف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
أفادت شبكة "روسيا اليوم"، إصابة جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، على حدود قطاع غزة، لافتة إلى أن جيش الاحتلال رد بالقصف على المنطقة.
وذكرت القناة 13 العبرية، أن الجندي الذي أصيب بشظية في الرقبة وحالته متوسطة، لافتة إلى أنه جرى نقله لمستشفى برزيلاي.
وأُصيب 9 فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ونقلت "وفا" عن مصادر محلية قولها جنود الاحتلال أطلقوا نيرانهم صوب جموع المواطنين شرق جباليا شمال القطاع، ما أدى لإصابة تسعة بجروح مختلفة، نُقلوا إثرها إلى المستشفى الأندونيسي.
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