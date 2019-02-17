الدوحة تخفض حيازتها من السندات الأميركية لعدم توافر النقد الأجنبي

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة بالولايات المتحدة، أن قطر خفضت حيازتها من السندات الأميركية في ديسمبر الماضي إلى 1.178 مليار دولار وبنسبة 4% عن شهر نوفمبر الذي سبقه من العام 2018، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي لدى الدوحة.

وأوضح موقع «قطريليكس» المعارض للنظام القطري أن التقرير الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية أكد تراجع الوضع الاقتصادي للدوحة، بعدما عصف شح السيولة بقطر، ما اضطرها لبيع أسهمها في السندات الأميركية، لمواجهة الأزمات المالية الطاحنة وحالة الركود الشديدة في السوق المحلي.

وكشفت وثائق مؤخراً عن سعي تنظيم الحمدين إلى تحسين الصورة القطرية في أميركا وغسل سمعتها السيئة، من خلال ضخ الملايين من أموال الشعب القطري، خاصة في ظل تفاقم أزمته السياسية بعد المقاطعة العربية، وتورط مسؤولين قطريين في فضيحة قرصنة وتجسس على شخصيات أميركية وباحثين بارزين. وقدمت قطر تعهدات كبيرة بزيادة استثماراتها في بعض الدول مثل الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف عزلتها السياسية، لكنها لم تتمكن من تخفيف موقف الإدارة الأميركية، واتهامها الدائم بدعم الإرهاب. وفي محاولات بائسة لتحفيز النشاط العقاري، أقر النظام القطري الشهر الماضي، قانون استثمار يسمح للأجانب بالملكية الكاملة للشركات، لكن السوق لا يزال تسيطر عليه حالة من الركود العام.ل