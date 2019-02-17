الأسد للأكراد: واشنطن لن تحمي من "يراهنون" عليها

حذر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، الفصائل التي "تراهن" على الولايات المتحدة، مؤكداً أن واشنطن لن تحميهم، في إشارة ضمنية إلى المقاتلين الأكراد في وقت تستعد واشنطن لسحب جنودها من شرق سوريا.

وتدعم واشنطن مجموعة وحدات حماية الشعب الكردية المسلحة في قتالها ضدّ "داعش".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر قرب سحب حوالى 2000 جندي أميركي منتشرين في البلاد متوقعا هزيمة وشيكة للإرهابيين.

وقال الأسد في خطاب نقله التلفزيون السوري الرسمي "نقول لهذه المجموعات التي تراهن على الأميركي إن الأميركي لن يحميكم".

وأضاف "الأميركي لن يضعكم لا في قلبه ولا في حضنه. الأميركي سيضعكم في جيبه لكي تكونوا أداة المقايضة مع الدولارات التي يحملها".

ولحماية أنفسهم، شرع الاكراد في التقارب مع دمشق ويحاولون التفاوض على حل سياسي يحفظ لهم الإدارة شبه الذاتية. لكن المحادثات تسير ببطء.

وتابع الأسد "إذا لم تحضروا أنفسكم للدفاع عن بلدكم وللمقاومة فلن تكونوا سوى عبيد"، مضيفاً "لن يحميكم سوى دولتكم. لن يدافع عنكم سوى الجيش العربي السوري".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية في بيان أن مجلسها العسكريّ ناقش "مستقبل العلاقات مع الحكومة السورية".

وأكّد على "محاولة إيجاد حلّ عن طريق الحوار ضمن إطار سوريا موحّدة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية قوات سوريا الديمقراطية، والاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية" المُعلَنة والفعلية في شمال شرق البلاد.

وأكد البيان على "وجود رغبة" لدى المجلس "في حلّ المشاكل مع الدولة التركية عبر الحوار، وفي إطار علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادَل".