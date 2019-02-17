كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفراج بكفالة عن ليبي متهم بخطف طائرة في 2016 بمالطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت محكمة في مالطا، اليوم الأحد، أنها أفرجت بكفالة عن أحد رجلين اعتقلا بتهمة الخطف في عام 2016 بعد إجبارهما طائرة ركاب على الهبوط في مالطا، موضحة أنه قضى أقصى مدة مسموح بها في السجن دون محاكمة.
وألقت السلطات القبض على موسى شهاء وشريكه بتهمة خطف طائرة الخطوط الأفريقية من طراز إيرباص 320 قبل عيد الميلاد عام 2016 وتحويل وجهتها من ليبيا إلى مالطا، بحسب "رويترز".
ويقول محامي شهاء إن موكله له الحق في الخروج من السجن وفقا للقانون نظرا لانقضاء أقصى مدة وهي 30 شهرا في الحجز الاحتياطي التي ينص عليها القانون.
ومنحت المحكمة كفالة لشهاء شريطة أن يقدم عنوانا ثابتا له في مالطا ولا يغادر الجزيرة نظرا لأنه لا يزال رهن المحاكمة في تهمة الخطف.