بوطيب يسكت منتقديه بالزمالك المصري-فيديو

تمكن الدولي المغربي، خالد بوطيب، المحترف بفريق الزمالك المصري، من هز شباك إنبي، في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، بين الطرفين برسم الجولة 22 من منافسات الدوري الممتاز، والتي أقيمت على أرضية ملعب بيترو سبور.

لاعب الأسود ساهم، في فوز فريقه الزمالك في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل واحد لصالح “الأبيض”، ليرفع سجله من الأهداف إلى إثنين، منذ التحاقه بالمجموعة قادماً من مالطية سبور التركي، بعد هدفه السابق بكأس “الكاف”.

يشار إلى أن إدارة الزمالك المصري قد عقدت اجتماعا، مع المدرب السويسري كريستيان غروس، للحديث عن تراجع أداء اللاعبين الذي أصبح يجر على المسؤولين مشاكل عديدة مع الجماهير، التي تطمح إلى تقدم “الأبيض” للأدوار الموالية لمسابقة كأس الكنفدراليىة.