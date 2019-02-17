بداية أسبوع باردة وممطرة.. الحرارة ستصل -5 في المغرب في هذه المناطق

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بأنه من المرتقب نزول تساقطات ثلجية، وأمطار أو زخات معتدلة محليا، مع طقس بارد بعدد من أقاليم المملكة، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة اليوم الأحد، أن تساقطات ثلجية قد يصل سمكها إلى ما بين 15 و40 سنتيمترا فوق المرتفعات التي يفوق علوها 1500 متر ستهم أقاليم الحوز، وأزيلال، وشيشاوة، وميدلت، وورزازات وتارودانت، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم غد الاثنين إلى منتصف نهار يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف المصدر ذاته، أن تساقطات مطرية أو زخات معتدلة محليا (ما بين 15 و25 ملمتر) وأحيانا رعدية، مرتقبة يوم غد الاثنين من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال في إقليمي الصويرة وآسفي، ومن الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الحادية عشرة ليلا في كل من أقاليم الحوز والشاوية ومراكش وتارودانت.

كما يرتقب بعد غد الثلاثاء، حسب المصدر ذاته، أن يكون الطقس باردا مع تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 05 و00 درجة، فيما ستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين درجتين و7 درجات في كل من ميدلت وأزيلال وتنغير والحوز وورزازات وشيشاوة وتارودانت.

ويرتقب أيضا، أن يعم طقس بارد يوم الأربعاء كلا من أقاليم بولمان وإفران، وميدلت، وبني ملال ، وأزيلال ، وتنغير ، والحوز وورزازات وشيشاوة وتارودانت وبوعرفة، مع تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 06 درجات وناقص درجة، ودرجات حرارة عليا ما بين 03 و08 درجات.