فعاليات "الإرباك الليلي" بغزة: إصابة 9 فلسطينيين وجندي إسرائيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب مساء اليوم الأحد، جندي إسرائيلي، خلال قوات الاحتلال لفعاليات "الإرباك الليلي" شرق جباليا.
وأُصيب 9 فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ونقلت ’وفا’ عن مصادر محلية قولها جنود الاحتلال أطلقوا نيرانهم صوب جموع المواطنين شرق جباليا شمال القطاع، ما أدى لإصابة تسعة شبان بجروح مختلفة، نُقلوا إثرها إلى المستشفى الأندونيسي.
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