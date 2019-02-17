القاهرة: تدشين "أول منصة قضائية إفريقية إلكترونية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دشّنت القاهرة، اليوم الأحد، "أول منصة قضائية إلكترونية إفريقية"؛ لدعم التعاون بين دول القارة، وفق تصريحات لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، حنفى علي جبالي، ووزير الاتصالات المصري عمرو طلعت، خلال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية المنعقد حاليا بالقاهرة.
ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن جبالي قوله إن إطلاق المنصة القضائية الإلكترونية، يأتي "كاستجابة مصرية 100% لتوصيات المؤتمر رفيع المستوى في دورته السابقة؛ لدعم التعاون مع دول القارة الإفريقية"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأوضح جبالي أن المنصة الإلكترونية ستحتوي على جميع المعلومات الخاصة بأحكام المحاكم الدستورية في إفريقيا وشرح مضامينها، مُشيرا إلى أن أهم أهداف إنشائها "تبادل الأحكام القضائية والخبرات بين دول القارة، وإقامة الحوار حولها لتعظيم الاستفادة، فضلًا عن إتاحة فرص التدريب وتبادل الخبرات بين القضاة بمختلف الدول عبر المنصة الإلكترونية".
ويتزامن إطلاق المنصة القضائية في مستهل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، في أول رئاسة دورية مصرية للاتحاد، منذ تأسيسه عام 2002.
ويُشارك بالمؤتمر الذي انطلق أمس السبت، 125 من رؤساء وأعضاء محاكم دستورية وعليا إفريقية من 45 دولة بجانب عدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية، ويستمر المؤتمر حتى 19 شباط/ فبراير الجاري.
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