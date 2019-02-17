الان تتابع الإرياني: الحوثيون يزايدون بالقضية الفلسطينية بينما يحتلون منزل أسرة عرفات في صنعاء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تزايد بالقضية الفسلطينية، بينما هي تحتل منزل أسرة الشهيد الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) في العاصمة صنعاء، واقتحمت المقرات الداعمة لفلسطين في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب وذمار.
وأضاف الإرياني عبر تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمليشيات الحوثي هي مادة للمزايدة السياسية والإعلامية والتغرير على البسطاء من المواطنين لاستدراجهم تحت شعارات القدس ورفض التطبيع والزج بهم في الجبهات لقتال اخوانهم اليمنيين خدمة لمشروعهم الأمامي الكهنوتي المتخلف.
كانت هذه تفاصيل خبر الإرياني: الحوثيون يزايدون بالقضية الفلسطينية بينما يحتلون منزل أسرة عرفات في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.