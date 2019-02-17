شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤتمر":مشاركة السيسى فى مؤتمر ميونخ ناجحة ..وتنقذ العالم من مخاطر الارهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حزب المؤتمر ،أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية كانت ناجحة ، مشيراً إلى أن كلمة الرئيس أمام المؤتمر تاريخية وشاملة لجميع القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية ، موضحا أن رؤية السيسى التى طرحها أمام المؤتمر تنقذ العالم كله من مخاطر ظاهرة الإرهاب الأسود وتحقق السلام الشامل والعادل بالشرق الأوسط.

وطالب حزب المؤتمر ، برئاسة الربان عمر المختار صميدة ، فى بيان صحفى مساء اليوم الأحد ، المجتمع الدولى أن يأخذ بالرؤية الواضحة والحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ملفين الأول يتعلق بمواجهة ظاهرة الارهاب الأسود، التى باتت تمثل خطرا داهما على الامن والسلم الدوليين والملف الثانى يتعلق بقضية السلام فى الشرق الاوسط مؤكدا أهمية التدخل العاجل والسريع من المجتمع الدولى لحل أزمة السلام فى الشرق الاوسط،وبما يكفل حقوق الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى والعربى.