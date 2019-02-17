نائب محافظ المركزي: ندرس إطلاق مبادرة جديدة لتسوية مديونيات المتعثرين

مصراوي - كتبت- منال المصري:

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك يدرس حاليًا إطلاق مبادرة جديدة لتسوية المتعثرين.

وأضاف في تصريحات صحفية عقب إطلاق مبادرة رواد النيل اليوم الأحد أن المركزي يعقد مناقشات مع البنوك للإطلاع على مقترحاتهم لتحديد بنود المبادرة .

وكان البنك المركزي أطلق في منتصف العام الماضي مبادرة لتسوية مديونيات المتعثرين بالتعاون مع ثماني بنوك وتم وقف المبادرة في نهاية ديسمبر الماضي.

وقالت قيادات مصرفية في البنوك المشاركة بالمبادرة في تصريحات سابقة لمصراوي إن حجم الإقبال على المبادرة من...