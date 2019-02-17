محمد بن سلمان: نعمل على بناء مستقبل عظيم للسعودية والمنطقة

القاهرة – مصراوي:
قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن باكستان دولة عزيزة على شعب المملكة بكل أطيافه، لافتًا إلى أنها ستتحول إلى قوة دولية قريبًا.
وأضاف عقب لقائه بالرئيس الباكستاني عمران خان، في تصريحات نقلتها فضائية "العربية"، أنه يعمل مع إسلام آباد على توسيع الشراكة الاقتصادية، والتي من بينها قطاع السياحة.
,وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الأحد إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية، تستغرق يومين. وتواجد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في مقدمة مستقبلي ولي العهد في...
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