لافروف: تسوية الوضع في إدلب سيتم وفقا لمعايير القانون الدولي الإنساني

أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "تسوية الوضع في إدلب سيتم وفقا لمعايير القانون الدولي الإنساني". وأوضح لافروف أنه "لا يمكن دائما التسامح مع بؤرة ​الإرهاب​ في إدلب"، مشيرا إلى أن "كيفية حل هذه المشكلة منوطة بالعسكريين الذين سيضعون خطة وفقا لمتطلبات القانون الدولي الإنساني".

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