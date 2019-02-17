أكدت مصادر "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" لقناة "LBC" أن "الصناديق العربية بينها الكويتي عرضت منذ سنوات تقديم تمويل لاي حل للكهرباء عبر قروض ميسرة ل​وزارة الطاقة​".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التقدمي لـ LBC: صناديق عربية عرضت تقديم تميل لأي حل للكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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