صفاوي: ستبقى المقاومة الى جانب الجيش والشعب هي الرد على إسرائيل

أكد عضو قيادة اقليم الجنوب في حركة "أمل" علي صفاوي أن "المقاومة ستبقى هي الرد الى جانب الجيش والشعب على العدوانية اﻻسرائيلية التي ﻻ تزال تضع لبنان وثرواته وامنه ضمن دائرة اﻻستهداف الدائم"
وخلال احتفال للحركة في جبشيت لمناسبة ذكرى الشيخ راغب حرب، استذكر "مزايا وموقف ودور الشيخ راغب حرب في ترسيخ ثقافة المقاومة ضد إسرائيل والتي اطلق جذوتها اﻻمام السيد موسى الصدر وحفظها واشتد ساعدها بفضل تضحيات المقاومين كل المقاومين".
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