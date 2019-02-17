صفاوي: ستبقى المقاومة الى جانب الجيش والشعب هي الرد على إسرائيل

أكد عضو قيادة اقليم الجنوب في حركة "أمل" علي صفاوي أن "​المقاومة​ ستبقى هي الرد الى جانب ​الجيش​ والشعب على العدوانية اﻻسرائيلية التي ﻻ تزال تضع ​لبنان​ وثرواته وامنه ضمن دائرة اﻻستهداف الدائم"

وخلال احتفال للحركة في ​جبشيت​ لمناسبة ذكرى الشيخ ​راغب حرب​، استذكر "مزايا وموقف ودور الشيخ راغب حرب في ترسيخ ثقافة المقاومة ضد ​إسرائيل​ والتي اطلق جذوتها اﻻمام السيد ​موسى الصدر​ وحفظها واشتد ساعدها بفضل تضحيات المقاومين كل المقاومين".