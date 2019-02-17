نجاريان: اثبت حزب "الكتائب" أنه قادر على تجديد قيادته السياسية

أكد الأمين العام لحزب "الكتائب اللبنانية" نزار نجاريان أن "كلمة رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ أسست لطرح سياسي جديد طليعي"، مشيراً إلى "أننا قمنا بيوم تنظيمي أقرينا بموجبه نظاماً عاماً جديداً تم العمل عليه لمدة 100 ساعة".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "المؤتمر هو سيد نفسه وقد قرر إسقاط بعض المواد التي كان رئيس الحزب يريدها"، مشدداً على أن "هناك ديمقرايطية في الحزب واثبت حزب "الكتائب" أنه قادر على تجديد قيادته السياسية".