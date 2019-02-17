التجديد لسامي الجميل لرئاسة حزب "الكتائب"

انتهت انتخابات قيادة حزب "الكتائب اللبنانية" بالإعلان عن التجديد للنائب سامي الجميل لرئاسة الحزب بالتزكية، وفاز بالتزكية ايضا جوزيف ابو خليل نائبا اول لرئيس الحزب والدكتور سليم الصايغ نائبا ثان لرئيس الحزب. كما فاز بالتزكية مجلسا الشرف والرقابة المالية.
وفي انتخابات المكتب السياسي فاز 16 مرشحاً من الدورة الاولى وهم: مجيد العيلي ،جان زيلع ،لينا الجلخ ،سرج داغر ،سرج ابو حلقة ، روجيه ابي راشد ، جويل بو عبود ، ناجي صفير ، فادي الهبر ، فادي عردو ،ايلي ماروني ،ريتا بولس،سمير خلف ،جورج جمهوري ،بيار جلخ ،شارل سابا.
وقد اعلن النتائج الرسمية الامين العام للحزب نزار نجاريان محاطاً بالقيادة الحزبية الجديدة.
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