الاحتلال يحرم السلطة الفلسطينية من 138 مليون دولار بسبب "الأسرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - وكالات

صدق مجلس الوزراء المصغر لدولة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على خصم مخصصات للأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب بقيمة حوالي 138 مليون دولار أمريكي.

وأشارت حكومة الاحتلال، بحسب وكالة رويترز، إلى أن الخطوة تأتي ردًا على دفع السلطة الفلسطينية تلك الأموال لأسر الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وزعمت حكومة الاحتلال أن المبلغ يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال عام 2018.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد وافق في يوليو الماضي، على مشروع قانون لخصم رواتب الأسرى وأسر الشهداء، وصوّت لصالحه 87 عضواً بينما عارضه 15 عضواً.

ووفقاً للمسودة النهائية الموافق عليها، "فإن الأموال التي تنقلها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء من العوائد التي تحولها لها إسرائيل سيتم تجميدها، وليس اقتطاعها."

وأفادت المصادر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الجيش بنيامين نتنياهو دعا وزارة الجيش إلى "إجراء مزيد من الفحص في حال كانت السلطة الفلسطينية تدفع مبالغ أكبر لأسر الشهداء والأسرى، كي يتم تعديل المبلغ المقتطع".