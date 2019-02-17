محافظ القاهرة يصل لمقر حريق عقار مدينة النور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
وصل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى مقر العقار المشتعل بشارع أبو بكر الصديق بمدينة النور في الزاوية الحمراء، مساء اليوم الأحد.
وكان حريق التهم عمارة سبعة أدوار بمدينة "النور" بحي الزاوية الحمراء، بالقرب من كوبري عبود.
وأفاد مراسل "الخليج 365"، بأن 4 سيارات أطفاء تابعة للحماية المدنية تواجدت بالمنطقة ولم تتمكن من السيطرة عليه حتى الآن.
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