فيديو.. محمد بن سلمان يصل إلى باكستان في مستهل زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إلى باكستان في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان في استقبال الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وسيعقد ولي العهد، خلال الزيارة، اجتماعات مع رئيس الوزراء خان، والرئيس عارف علوي، ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا.

ويرافق ولي العهد السعودي وفد رفيع يضم أمراء ووزراء ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال وإعلاميين.

وكان ولي العهد السعودي غادر، في وقت سابق اليوم الأحد، في جولة تشمل باكستان والهند والصين، يلتقي خلالها قادة هذه الدول لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).