الخضر النمساوي يرشح سارة وينر لإنتخابات البرلمان الأوروبي

إنتخابات البرلمان الأوروبي

وكالات:

عقد حزب الخضر النمساوي اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا لتقديم مرشحته الى انتخابات البرلمان الأوروبي والتي ستعقد في فيينا يوم 26 مايو المقبل.

وقام المتحدث باسم الحزب فيرنر كوجلر اليوم بتقديم المرشحة ، وهي سارة وينر مقدمة برامج تليفزيونية.



وقال كوجلر إن إختيار وينر جاء بتوافق الآراء بين قيادات الحزب ، وسيتم إعتماد الإختيار رسميا في المؤتمر العام للحزب يوم 16 مارس المقبل.



ومن المعروف أن حزب الخضر ، الذي ينتمي اليه رئيس الجمهورية ألكسندر فان دير بيلين

، اختار المرشحة الجديدة ، وهي من أبرز المدافعين عن القيم الأوروبية ومعارضة لصعود الحركات الشعبوية اليمينية.



يذكر أن سارة وينر من أكثر المؤمنين بالقيم الخضراء وتركز أفكارها على حماية البيئة وتعزيز الزراعة المستدامة وتناول الطعام الصحي ، كما تعمل على دعم دور المجتمع المدني فى تحمل المسئولية السياسية.