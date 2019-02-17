طالبان تُلغي محادثات مع واشنطن في باكستان

وكالات:

أكدت حركة طالبان الأفغانية اليوم الأحد على إلغاء المحادثات التي كان من المقرر أن تجرى غدا في باكستان بين ممثلي الحركة ووفد من الولايات المتحدة لبحث إنهاء الأزمة الأفغانية.

وذكر راديو "صوت أمريكا" أن

طالبان أرجعت - في بيان أصدرته بهذا الصدد - إلغاء المحادثات إلى أن أغلب أعضاء وفد طالبان - المكون من 14 عضوا - عجزوا عنمغادرة أفغانستان نظرا لإدراجهم على القائمة السوداء من جانب الولايات المتحدة.وأضاف البيان: "أغلب أعضاء وفد طالبان مدرجون أيضا على قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي تحظر عليهم السفر للخارج".وكانت طالبان أعلنت مؤخرا أن حكومة باكستان وجهت دعوة رسمية للمشاركين في المحادثات.