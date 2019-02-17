علاقات بيونج يانج وواشنطن مهيأة لطفرة كبرى

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وسائل إعلام كورية شماليةوكالات:
اعتبرت المواقع الكورية الشمالية المخصصة للدعاية الخارجية اليوم الأحد أن العلاقات بين بيونج يانج وواشنطن قد تشهد طفرة كبرى مع الاقتراب المتسارع لانعقاد القمة الثانية بين البلدين.
وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن المقال الذي بثه موقع "ميري" تناول التقدم الذي أحرزته الكوريتان خلال العام الماضي وأضاف أنه لا سبب بمنع العلاقات الكورية الشمالية الأمريكية من أن تحقق طفرة كبرى كالتي شهدتها العلاقات بين الكوريتين.
وشدد المقال على أن كوريا الشمالية لم تقم ببناء أي أسلحة أو اختبارها مؤخرا،
ومع تأكيده على الإصرار الكوري الشمالي على إتمام عملية نزع سلاحها النووية، ألقى المقال بالكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية قائلا إن
ويتزامن المقال مع آخر لصحيفة "رودونج" المتحدثة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية والذي ألقى الضوء على ما وصفه بقرار حاسم للزعيم الكوري الشمالي بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
وفسرت "يونهاب" المقال على أنه سعي لإبراز نوايا كيم الصادقة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي تستعدان فيه لعقد القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي يومي 27 و28 فبراير الجاري.
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