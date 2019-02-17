قبائل يمنية تصد هجوما لمليشيا الحوثي بمحافظة حجة

صدت قبائل حجور، هجوم شنته المليشيا الحوثية على منطقة درب المرو في مديرية كشر بمحافظة حجة.
وقالت مصادر ميدانية في تصريحات أوردتها قناة "العربية الإخبارية" اليوم الأحد، إن أبناء قبائل حجور يتوافدون من مديريات كشر وقارة ووشحة والجميمةوأفلح الشام، لخوض المواجهات المستمرة مع مليشيا الحوثي في موقعي قرايات والطواية.
وكانت مليشيا الحوثي دفعت تعزيزات كبيرة إلى وادي المسيال التابع لعزلة بني دواء بمديرية وشح، حيث تتواجد فيه
ومن جانب آخر، استهدفت مقاتلات التحالف العربي في وقت سابق اليوم تجمعات لمليشيا الحوثي في وادي مور وبلاد ذو نحزه شرق العبيس، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 حوثيا وإصابة آخرين، فضلا عن تدمير طقم عسكري وعربة تابعين للمليشيا.
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