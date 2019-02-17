محمد بن سلمان: نعمل على توسيع الشراكة الاقتصادية مع باكستان

وكالات:

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أن بلاده تعمل على توسيع الشراكة الاقتصادية مع باكستان.

وذكرت قناة (العربية الإخبارية) أن ولي العهد السعودي

وقع ، خلال زيارته إلى باكستان اليوم الأحد ، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان 8 اتفاقيات بينالبلدين في مختلف المجالات.



وتضم الاتفاقيات ثلاث مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاعات النفط والطاقة المتجددة والمعادن ، وشملت الاتفاقيات مصفاة أرامكو في ميناء جودار الباكستاني بقيمة 10 مليارات دولار، وهي من الأكبر في العالم.