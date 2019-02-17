كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية السورية تستعد لإطلاق جواز السفر الإلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الداخلية السوري محمد خالد الرحمون إن الوزارة بدأت التحضيرات لإطلاق مشروع جواز السفر الإلكتروني تمهيداً للإعلان والتعاقد بشأنه والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع أمانة سورية الواحدة.

ونقلت وكالة "سانا" تأكيد وزير الداخلية السوري محمد خالد الرحمون أن الحكومة السورية تستعد لإطلاق جواز السفر الإلكتروني.

وكشف الوزير الرحمون في جلسة لمجلس الشعب السوري عقدت لتقييم وزارة الداخلية عن إعداد دفتر الشروط المالية والحقوقية لمشروع جواز السفر الإلكتروني تمهيدا للإعلان والتعاقد بشأنه والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع أمانة سوريا الواحدة ومشروع تطوير وتحسين شبكة الاتصالات وتطوير عمل إدارة المرور عبر التوسع بفتح مراكز إصدار إجازات السوق في بعض المناطق مثل جرمانا والسلمية وبانياس وجبلة ومحردة.

وأوضح الرحمون أن الوزارة تسعى لدراسة تحسين الوضع المعيشي لعناصرها وتعمل على إنجاز مشاريع تأمين سكن وظيفي لهم ونقل مركز خدمة الجوازات إلى مبنى الزبلطاني وتأمين مقر بديل عن مركز ركن الدين خلال فترة قريبة.

وحول ظاهرة إطلاق النار العشوائي أشار الرحمون إلى أن أي شكوى أو مخالفة ترد إلى الوزارة تتم معالجتها مباشرة كما أنه تتم متابعة وتوقيف مطلقي النار العشوائي.

وأكد الوزير الرحمون أنه يتم العمل حاليا على زيادة عدد العاملين في السجل المدني بدرعا لافتاً إلى أن التأخير الحاصل في أمانات السجل المدني لـ"سنجار وإدلب" هو بسبب إصدار الوثائق ورقياً حالياً لتعذر ربطها على الشبكة الإلكترونية.

وأوضح الوزير الرحمون أنه تم رفد مراكز خدمة دير الزور بكوادر إضافية لتسريع العمل بالإضافة إلى مركز الشؤون المدنية بمنطقة المزة والعمل جار على صيانة كاميرات المراقبة على الطرقات وتعديل قانون السير وتلافي التأخير بإصدار السجلات والوثائق الشخصية.