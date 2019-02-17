البنزرتي: لاعبو الوداد أكدوا اليوم قوتهم الذهنية وهذا موقفي من جيبور وباباتوندي

أشاد فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، بأداء عناصر الفريق الأحمر، في المباراة التي انتصر فيها بهدف دون رد، على مضيفه الفتح الرباطي، مشددا على أن الفريق يمتلك ” ذهنية قوية” تمكنه من الخروج بسرعة من مرحلة الفراغ.

وقال البنزرتي، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد المباراة: ” الوداد أبان اليوم عن قوة ذهنية، وهي التي مكنته من العودة بقوة في هذه المباراة وتحقيق الانتصار، بالإضافة إلى البصم على مباراة ممتعة كما حدث اليوم، خاصة بعد الأداء السيئ الذي ظهرنا به في المباراة الأخيرة في عصبة الأبطال الإفريقية”.

وأضاف: ” لقد ركزنا خلال مرحلة الإعداد لهذه المباراة على العمل الذهني والنفسي، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات التقنية على مستوى التشكيلة، أعتقد أن هذه الأمور أعطت ثمارها اليوم، بالرغم من الفوز الصغير، لأننا كنا أمام خصم قوي”.

المدرب التونسي يعتقد أن ” الأهم بالنسبة لأي فريق هي كيفية خلق فرص التسجيل، وهذا ما نفعله، لكننا للأسف لا نتمكن من ترجمت الفرص، أنا لا ألوم اللاعبين، لأن الحظ هو الذي يلعب دورا كبيرا في الأهداف، ولم يسبق لي أن لمت أي لاعب ضيع فرصة للتهدي”.

وبخصوص طموح المدرب هذا الموسم، قال البنزرتي: ” في مشواري لم أكن أبدا أركز على الألقاب، هدفي دائما هو تحسين أداء ومستوى الفريق واللاعبين، ليست هناك أي مباراة صعبة أو مباراة سهلة، نحن دائما نتوقع أن نجد صعوبات من كل فريق نواجهه لكننا تعلمنا اللعب تحت الضغط ولا نفكر سوى في الانتصار”.

وأشاد المتحدث نفسه بأداء يحيى جبران، وصرح قائلا ” جبران كان جيدا في هذه المباراة، ولعب دورا كبيرا في مركز الارتكاز، صحيح أن غياب السعيدي والنقاش مؤثر على المجموعة بالنظر إلى قيمتهما الكبيرة، لكنني لم ألاحظ اليوم أي نقص، أنا راض جدا عن أداء اللاعبين اليوم”.

أما عن الثنائي ويليام جيبور وباباتوندي، فقد شدد المدرب السابق للمنتخب التونسي على أن “اللاعب الأجنبي عليه أن يقدم الإضافة اللازمة للفريق، أنا لا أعترف بالأسماء،بل بالمجموعة، وعلى اللاعبين أن يلعبوا في إطار هذه المنظومة، وأنا لا اعتمد سوى على اللاعب الجاهز، أتمنى أن يستعيد جيبور وباباتوندي إمكانياتهما، ولذلك أيضا قررت منح الفرصة اليوم للاعب غابريال”.