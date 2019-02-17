العشرات يحتجون ضد أخنوش أمام البرلمان

حج مئات المواطنين ينحدون من مختلف المناطق التابعة لجهة سوس ماسة، اليوم الأحد، إلى العاصمة الرباط، لدق ناقوس الخطر بعد ارتفاع الاعتداءات على الأراضي من طرف الرعاة، مستنكرة تعامل وزارة الفلاحة مع الملف، خصوصا بعد تشدين عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، لمجموعة من المراعي في الجهة.

وطالب المحتجون وزارة الفلاحة والصيد البحري بحمايتهم، خصوصا أن الوزير عزيز أخنوش سبق أن اجتمع مع عدد من الفلاحين في سوس لمناقشة عديد القضايا من بينها مشكل الرعاة الرحل.

وشدد المحتجون على ضرورة التزام الوزير بوعوده، والانتقال إلى عملية التنزيل والتفعيل، لحماية المتضررين، علما أن اعتداءات عديدة تم تسجيلها من قبل وصلت إلى الإختطاف، والهجوم على دواوير سكنية باستعمال أسلحة خطيرة خلفت ضحايا وخسائر مادية كبيرة.

ورفع المحتجون شعارات تنديدية بالهجومات المتكررة التي تتعرض لها ممتلكاتهم من طرف الرعاة الرحل، من قبيل: “هذا عار هذا عار، سوس في خطر”، “لا لإفساد ونهب أملاك سكان سوس – ماسة من طرف الرعاة الرحل”.