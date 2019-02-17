تقرير إسرائيلي: نتنياهو اجتمع بوزير خارجية المغرب سرًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، سرًا، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، حسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد.
وذكرت القناة نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى (لم تفصح عن هويته)، أن نتنياهو ناقش مع بوريطة، تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، وبحث معه ما وصفه المصدر بـ"النضال المشترك في مواجهة التهديد الإيراني".
وأكدت القناة أن نتنياهو حاول خلال اللقاء، دفع الجانب المغربي على توجيه دعوة له لزيارة المغرب، وأشارت إلى أن جهود نتنياهو بهذا الشأن باءت بالفشل؛ في المقابل، رفض مكتب رئيس الحكومة، على هذه الأنباء، وقال "لا نعلّق على اتصالات مع دول لا نقيم معها علاقات رسمية".
يذكر أنه في آذار/مارس مع العام 2018، استهل بوريطة، زيارته الرسمية إلى الأراضي الفلسطينية، وهي الأولى لمسؤول مغربي رفيع المستوى إلى القدس المحتلة، بزيارة المسجد الأقصى.
وتجول الوزير المغربي، الذي رأست بلاده لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي التعاون الإسلامي، في باحات المسجد وزار قبة الصخرة المشرفة برفقة عدد من المسؤولين المقدسيين.
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