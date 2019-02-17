شكرا لقرائتكم خبر عن البشير: الأزمات التي يعيشها السودان هي بلاء ومحطات للتمحيص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أن ما يمر به السودان الآن من أزمات ومصاعب هو بلاء ومحطات للتمحيص سيخرج منها أكثر قوة، فيما شهدت واشنطن مظاهرات شارك فيها الآلاف من السودانيين أمام الكونغرس والبيت الأبيض للمطالبة بالضغط عليه.

وفي خطابه أمام مجلس “شورى الحركة الإسلامية السودانية”، أكد أن المتظاهرين ضد حكومته يفعلون ذلك بحرية كما ينظمون مؤتمرات صحافية.

لكن محللين سياسيين قللوا من قدرة الحزب الحاكم على تقديم جديد، مشيرين إلى أنه لا يوجد مبرر لبقاء “البشير” في حزب عملاق وكبير وفيه كوادر مؤهلة وقادرة على أن تقود البلاد.

وتلبية لدعوات من تجمع المهنيين والقوى الموقعة على إعلان “الحرية والتغيير”، شهدت أحياء عدة في الخرطوم لليلة الثانية على التوالي، احتجاجات بل وصلت حتى إلى ملعب نادي المريخ السوداني أثناء مباراة له في البطولة العربية.

كما شهدت برلين ومدن أوروبية أخرى وقفات احتجاجية للسودانيين تطالب برحيل البشير، لكن التظاهرة الأكبر كانت أمام الكونغرس الأمريكي ثم البيت الأبيض للمطالبة بالضغط الدولي على الحكومة السودانية؛ من أجل وضع حد لعنف الأجهزة الأمنية بحق المحتجين بحسب المنظمين.