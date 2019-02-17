صحيفة: تردي الحالة الصحية لسيرغي سكريبال

الخليج 365/ بغدادأفادت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية نقلا عن مصادرها بتردي الحالة الصحية لرجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال الذي أصيب بمادة سامة العام الماضي.

ونقلت "صنداي تايمز" عن مصدر مطلع في الاستخبارات البريطانية قوله إن "حالته (سكريبال) الصحية تردت وهو يتلقى علاجا طبيا في منزله".

وأضاف المصدر "لا يعرف أحد ماذا سيحدث له لخطورة تأثير المادة المؤثرة على الأعصاب على المدى الطويل".



وقال مصدر آخر لـ"صنداي تايمز"، مطلع على سير التحقيق في قضية سكريبال "لا شك أنه سيكون تحت مراقبة الأطباء لفترة معينة"، مضيفا أن حالته الصحية لم تكن مثالية أصلا.

وسيرغي سكريبال (67 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) أصيبا بغاز أعصاب في مدينة ساليزبوري البريطانية في مارس العام الماضي. وتمكنا من النجاة من إصابتهما، وغادرت يوليا المستشفى في أبريل الماضي ووالدها في ايار.

واتهمت بريطانيا الاستخبارات الروسية بمحاولة اغتيال سكريبال وابنته واستخدام أسلحة كيميائية على أراضيها. وحملت السلطات البريطانية موسكو المسؤولية عن وفاة مواطنة بريطانية أصيبت بالمادة ذاتها في المنطقة القريبة.

ورفضت موسكو جميع الاتهامات الموجهة إليها، ودعت بريطانيا لإجراء تحقيق مشترك في القضية، لكن لندن لم تستجب لهذه الدعوة.

