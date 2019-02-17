انت الان تتابع زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 4ر6درجة على مقياس ريختر ضرب ،اليوم الأحد ، بابوا غينيا الجديدة .
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء،نقلا عن هيئة المسلح الجيولوجي الأمريكية، ان الزلزال،وقع على بعد 47 كيلومترا شمال غربي مدينة ناماتاناي باقليم نيوايرلند شرق بابوا غينيا الجديدة ولم تصدر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مزيدا من التفاصيل.
كان زلزال بقوة 2ر6 درجة قد ضرب جنوبى جزيرة رابول فى شمال شرق بابوا غينيا الجديدة، في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي .
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