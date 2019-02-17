شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تخصم 138 مليون دولار من الأموال الفلسطينية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القدس المحتلة)

قال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، إنه قرر خصم نحو 138 مليون دولار من الضرائب التي تم جمعها لحساب السلطة الفلسطينية، رداً على الرواتب التي تدفعها السلطة لأسر الفلسطينيين المسجونين بسبب ارتكاب أعمال عنف ضد إسرائيل.

وتقول إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إن هذه الرواتب تعزز الهجمات الفلسطينية، في حين يصف الفلسطينيون هذه الرواتب بأنها رعاية اجتماعية لأبطال النضال الوطني.