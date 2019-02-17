شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تخصم 138 مليون دولار من الأموال الفلسطينية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (القدس المحتلة)قال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، إنه قرر خصم نحو 138 مليون دولار من الضرائب التي تم جمعها لحساب السلطة الفلسطينية، رداً على الرواتب التي تدفعها السلطة لأسر الفلسطينيين المسجونين بسبب ارتكاب أعمال عنف ضد إسرائيل.
وتقول إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إن هذه الرواتب تعزز الهجمات الفلسطينية، في حين يصف الفلسطينيون هذه الرواتب بأنها رعاية اجتماعية لأبطال النضال الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تخصم 138 مليون دولار من الأموال الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.