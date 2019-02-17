شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعتقل المئات للاشتباه بعلاقتهم بالمتمردين الأكراد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (أنقرة)اعتقلت السلطات التركية المئات، خلال مداهمات في الذكرى العشرين للقبض على زعيم الأكراد المسجون عبد الله أوجلان، بحسب ما ذكره الاعلام الحكومي، اليوم (الأحد).
ونقلت وكالة الأناضول الحكومية للأنباء عن وزارة الداخلية قولها: إن الشرطة اعتقلت 735 شخصاً متهمين بالإرتباط بالمسلحين الأكراد أو دعمهم خلال 156 عملية مداهمة جرت الجمعة الماضية.
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