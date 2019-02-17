شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: تشييع ضحايا الإرهاب في سيناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)

أُقيمت صلوات الجنازة في العاصمة المصرية القاهرة، وفي محافظة الشرقية، اليوم (الأحد)، وشيعت جثامين ضابط وجنود لقوا حتفهم في هجوم دام استهدف الجيش المصري في محافظة شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري المصري إن سبعة عناصر إرهابية قُتلوا وسقط 15 عسكرياً بين قتيل وجريح في اشتباكات وقعت يوم أمس (السبت) في شمال سيناء.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي عبر وكالة أعماق التابعة له مسؤوليته عن الهجوم.