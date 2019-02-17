الاحتلال يخصم 138 مليار دولار من أموال فلسطينية

قال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستخصم نحو 138 مليون دولار من الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية رداً على الرواتب التي تدفعها السلطة لأسر الفلسطينيين المسجونين بسبب ارتكاب أعمال عنف ضد إسرائيل.

وتقول إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إن هذه الرواتب تعزز الهجمات الفلسطينية في حين يصف الفلسطينيون هذه الرواتب بأنها رعاية اجتماعية لأبطال النضال الوطني.

