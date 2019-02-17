ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الأحد، بابوا غينيا الجديدة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلاً عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلزال، وقع على بعد 47 كيلومترا شمال غربي مدينة ناماتاناي في إقليم نيوايرلند شرق بابوا غينيا الجديدة. ولم تصدر هيئة المسح الجيولوجي الأميركية مزيداً من التفاصيل.
كان زلزال بقوة 6.2 درجة قد ضرب جنوبي جزيرة رابول في شمال شرق بابوا غينيا الجديدة، في شهر ديسمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.