زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الأحد، بابوا غينيا الجديدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلاً عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلزال، وقع على بعد 47 كيلومترا شمال غربي مدينة ناماتاناي في إقليم نيوايرلند شرق بابوا غينيا الجديدة. ولم تصدر هيئة المسح الجيولوجي الأميركية مزيداً من التفاصيل.

كان زلزال بقوة 6.2 درجة قد ضرب جنوبي جزيرة رابول في شمال شرق بابوا غينيا الجديدة، في شهر ديسمبر الماضي.