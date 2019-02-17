صحيفة عبرية: مرور البضائع إلى غزة بعد الآن عبر كرم أبو سام صعب جدا

وكالات

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم، أنه بعد سيطرة حركة حماس على معبر كرم أبو سالم فمن الصعب أن نرى كيف ستمر البضائع إلى قطاع غزة بعد الآن.

ونقلت عن "شمريت مئير" المتخصصة في الشؤون العسكرية الإسرائيلية، إن

"حماس اشتبهت في أن إسرائيل قامت بزرع أجهزة تنصت في أحذية مرت عبر معبر كرم أبو سالم، فقامت بالتدخل في أمور المعبر على الفور والذي يقعتحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

وأضافت أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس علم بذلك وأمر موظفي السلطة بالانسحاب من كرم أبو سالم، ثم تولت حماس المعبر" على حد قولها.

واستدركت شمريت مئير قائلة" لكن إسرائيل لا تتعامل مع حماس، لذلك من الصعب أن نرى كيف ستمر البضائع إلى غزة بعد الآن".